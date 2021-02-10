Власти Литвы отказались арестовать Леонида Волкова

Власти Литвы отказали России в аресте Леонида Волкова, которого Москва объявила в международный розыск по обвинению в вовлечении несовершеннолетних в протесты. Как передает AP, иск против Волкова в Литве, где он сейчас проживает, расценили как часть усилий властей по подавлению протестов с требованием освобождения Алексея Навального.

«Использование международных инструментов для политически мотивированного преследования — неправильная практика, — заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. «Это вызывает серьезные сомнения в отношении членства России в этих организациях», — сказала она, имея в виду российский ордер на арест, направленный через Интерпол.

Сегодня Басманный суд Москвы заочно арестовал Леонида Волкова. Мера пресечения избрана политику на два месяца и начнет действовать с момента его задержания на территории России либо с момента его экстрадиции, сообщили в суде. Ранее Волкова объявили в международный розыск. Ему грозит до трех лет лишения свободы. 29 января СК заочно предъявил соратнику Навального обвинение по статье о вовлечении подростков в незаконные акции.