Генпрокуратура предложила заочно наказывать организаторов протестов, находящихся за рубежом

В Генеральной прокуратуре предложили разработать механизмы для заочного привлечения к административной ответственности организаторов акций протеста, которые находятся за границей. Об этом сообщил представитель ведомства Алексей Жафяров, выступая в Госдуме, передает ТАСС.

«В настоящее время достаточно затруднительно привлечь к административной ответственности за организацию несанкционированных мероприятий тех граждан, которые сидят за границей, фактически невозможно. Можно продумать какие-то механизмы привлечения к административной ответственности в заочном режиме», — сказал он.

Сегодня СК объявил в межгосударственный розыск главу региональных штабов Навального Леонида Волкова, против которого расследуют уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции. Находясь за границей и на свободе, он последнее время взял на себя роль организатора тех или иных акций протеста в России.