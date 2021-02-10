«Интерфакс»: Юлия Навальная покинула Россию

Юлия Навальная, супруга политика Алексея Навального улетела из России, утверждает источник «Интерфакса». По данным собеседника агентства, она улетела из «Домодедово» во Франкфурт-на-Майне.

1 февраля суд оштрафовал Юлию Навальную 20 тыс. руб. после задержания на акции протеста в поддержку ее мужа. Супругу политика признали виновной в участии в массовой акции, которая повлекла помехи транспортной инфраструктуре. Сам Навальный находится в СИЗО, так как суд заменил ему условное наказание на реальное по делу «Ив Роше».