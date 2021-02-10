В Чечне отменили масочный режим

Власти Чечни вслед за руководством Удмуртии отменили обязательное ношение масок в общественных местах, введенное из-за эпидемии коронавируса. При этом жителям республики «настоятельно рекомендуется» носить их «в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел». Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцинации от коронавируса. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в ходе заседания Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

«К такому решению мы пришли после тщательного изучения эпидемиологической обстановки в регионе. Она складывается благоприятным образом. Мы также снимаем ограничения по передвижению через границы республики. Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону», — отметил он.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что с 12 февраля масочный режим в регионе будет носить лишь рекомендательный характер, так как ситуация с коронавирусной инфекцией на данный момент контролируемая и относительно стабильная.