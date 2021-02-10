Павел Чиков об избирательности судов

Обращают на себя внимание два почти одновременных сообщения пресс-служб судов Москвы и Петербурга.

Москва сообщает, что под стражу взят очередной обвиняемый в насилии над силовиками на акции протеста (часть 1 статьи 318 УК). 23 января на акции протеста он якобы пытался сорвать шлем с омоновца.

Питер информирует о приговоре по той же части 1 статьи 318 УК — штраф 10,000 рублей. Пьяная задержанная за мелкое хулиганство в отделе полиции ударила полицейского.

10 фигурантов Московского дела получили реальные сроки по части 1 статьи 318 УК. При этом преступление это средней тяжести. В обычных «бытовых» ситуациях, коих 99% по статистике, суды по этой статье не только реальный срок не назначают, но даже условное не дают. Как правило, штраф. Особенно если впервые. О заключении под стражу на следствии даже речи быть не может.

Изъятие с лишением свободы делается исключительно для дел, связанных с протестными акциями. Де-факто УК по этой статье применяется судами избирательно, любой тактильный контакт с представителем власти во время публичной акции квалифицируется как тяжкое преступление с обязательным назначением наказания в виде лишения свободы в колонии.

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