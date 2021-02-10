Госдума повысила штрафы за неповиновение полиции и ввела наказание за нарушение правил финансирования протестов

Государственная дума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который в четыре раза повышает штрафы за неповиновение полицейским и вводит наказание за нарушения при финансировании митингов. Как передает «Медиазона», штрафы по ст. 19.3 КоАП за первое нарушение составят 2-4 тыс. руб., вместо 500-1000 руб., а за повторное нарушение — от 10 до 20 тыс. руб., вместо пяти.

Законопроект также введет в статью о нарушении порядка проведения митингов (20.2 КоАП) новую часть 9 о штрафах до 20 тыс. руб. для граждан и до 200 тыс. руб. для юридических лиц, если они при организации акции нарушат новые требования к их финансированию. Для жертвователей введут часть 10, предполагающую штраф до 15 тыс. руб. для граждан или до 100 тыс. для юрлиц.

В конце декабря 2020 года президент подписал закон, согласно которому организаторы митингов должны отчитываться о сборе средств на акции и возвращать жертвователям неизрасходованные деньги. Им также запретили получать деньги от иностранцев, НКО «иностранных агентов», детей до 16 лет и «анонимных жертвователей».