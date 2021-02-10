Дочь Ирины Славиной сообщила о закрытии Koza Press

Журналистский проект Koza Press, созданный Ириной Славиной, которая покончила с собой, обвинив в этом Российскую Федерацию, закрывается. Об этом в Facebook сообщила дочь журналистки Маргарита Мурахтаева.

Решение непростое, но, полагаю, единственное правильное. Отпустить «Козу» на радугу. К своей хозяйке. К моей маме, — написала она. — Для меня это был очень важный опыт, который позволил мне увидеть новые горизонты и понять, что все только начинается».

Ирина Славина 2 октября прошлого года покончила с собой около здания МВД в Нижнем Новгороде. «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию», — написала она перед этим в Facebook. Накануне она сообщала об утреннем обыске в ее квартире по делу, по которому она проходила свидетелем. Давление на нее оказывалось и раньше. СК отказался возбуждать дело по статье о доведении до самоубийства.