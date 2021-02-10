Студента МГУ в спецприемнике Сахарово отправили в «одиночку» за «несогласованную акцию» во время прогулки

Дмитрия Иванова, студента МГУ, который отбывает административный арест в спецприемнике в Сахарово, перевели в одиночную камеру. Об этом журналистке Елизавете Нестеровой сообщил один из его сокамерников.

«Сначала их лишили прогулки за то, что вчера «устроили на прогулке несогласованную акцию», а потом в камеру ворвался второй спецполк, положил Иванова лицом в пол, заковал в наручники и увел «составлять протокол по 19.3». Сейчас, вроде, вернули, но уже в другую камеру, в одиночку», — написала она Telegram.

Иванов сидел до этого в одной камере с главным редактором «Медиазоны» Сергеем Смирновым. Вот как он описывал быт арестантов.

Нестерова также рассказала, что многих, кто уже отбыл арест, минувшей ночью отказались выпускать на свободу. Встречавшим их волонтерам сказали, что до шести часов утра арестантов выпускать не будут. Кроме того, в ночь, когда должен был состояться «массовый выход на волю», все машины родственников и волонтеров отогнали за 150 метров от здания ЦВСИГ, для «пресечения массовых беспорядков».