Социологи: россияне с недовольством ждут новых протестов

80% россиян знают о недавних протестах, связанных с арестом Алексея Навального, при этом количество людей, которые ждут новых акций, достигло максимальных значений с 1998 года. Об этом говорится в исследовании «Левада-центра»*. Но социологи отмечают, что отношение в обществе к протестующим становится хуже, а доля готовых принять участие в манифестациях снижается.

80% россиян, знающих о недавних протестах в связи с арестом Навального — это самый высокий уровень осведомленности о протестных акциях за последние годы. Так, о прошлогодних протестах в Хабаровске знали 75%, о московских протестах 2019 года — 63%; о протестах сторонников Навального в июне 2017 знали 61% россиян. Больше за митингами следит молодежь и те, кто не одобряет деятельность президента Владимира Путина.

Социологи отмечают, что большинство (39%) негативно относятся к протестующим, еще 37% выражают безразличие, и только 22% — настроены положительно. При этом россияне лучше относились к протестующим в Хабаровске летом 2020 года: 47% положительно и лишь 16% отрицательно; или к протестующим в Москве летом 2019 года: 23% положительно, 25% — отрицательно. Среди тех, кто положительно относится к протестам, в основном молодежь, потребляющая информацию из интернета. Хуже в демонстрантам настроены люди старше 55 лет, смотрящие телевизор.

Главным мотивом участия в протесте респонденты считают общее недовольство положением дел в стране (об этом говорят 43% респондентов), летом 2019 года так считали 41%, летом 2017 года —18%. Еще 28% считают, что люди выходят на улицы, потому что им за это платят (и это один из самых высоких показателей за последние годы); летом 2019 года так считали 11%, летом 2017 года — 12%. Только 19% считают, что мотивом стало возмущение фактами коррупции, показанными в фильме «Дворец для Путина». Еще 16% посчитали, что протестующими двигало возмущение арестом Алексея Навального.

В «Левада-центре»* отмечают, что на фоне недавних митингов резко выросло число россиян, которые ожидают дальнейшего роста протестной активности. Этот показатель достиг уровня 1998 года — 43% считают, что возможны новые протесты с экономическими требованиями, 45% уверены, что вполне возможны новые политические протесты. Но вот число желающих самим принять участие в демонстрациях невелико: 17% для протестов с экономическими требованиями и 15% для политических протестов. Еще в ноябре 2020 года соответствующие показатели составляли 23% и 19% соответственно.

* «Левада-центр» — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.