Фильм Кончаловского о расстреле рабочих в Новочеркасске попал в шорт-лист «Оскара»

В шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» попала драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Об этом сообщается на сайте американской киноакадемии.

Фильм Кончаловского рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Ранее лента получила специальный приз жюри на 77-м Венецианском кинофестивале.

Всего в шорт-листе номинации 15 фильмов. Кроме России это ленты из Боснии и Герцеговины, Чили, Чехии, Дании, Франции, Гватемалы, Ирана, Кот-д’Ивуара, Мексики, Гонконга, Тайваня, Норвегии, Румынии и Туниса.

Итоговый список номинантов на 93-ю премию «Оскар» будет объявлен 15 марта. Вручат награды 25 апреля.