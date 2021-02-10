Удмуртия отменяет обязательный масочный режим

С 12 февраля масочный режим в Удмуртии будет носить лишь рекомендательный характер. Кроме того, уже с сегодняшнего дня в республике снимаются ограничения по режиму работы заведений общепита, кинотеатров, театров, театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений, а также ряд других карантинных мер.

Как пояснил глава региона Александр Бречалов, ситуация с коронавирусной инфекцией в Удмуртии на данный момент контролируемая и относительно стабильная. Одной из причин этого Бречалов назвал проведение вакцинации. «На сегодняшний день в республике работает 41 пункт вакцинации во всех муниципальных образованиях. Уже получено 29 382 дозы вакцины. Привито всего 10 027 человек, это первый компонент, из них 4 412 человек в возрасте старше 60 лет. 986 человек привиты вторым компонентом», — сказал он.

Удмуртия стала первым регионов в России, в котором отменен обязательный масочный режим.