Сенат США начнет рассматривать обвинение против Трампа

Сенат США признал процесс импичмента 45-го президента Дональда Трампа соответствующим Конституции. За это решение кроме демократов проголосовали и шесть членов Республиканской партии: Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Бен Сассе и Пэт Туми.

В январе Конгресс объявил импичмент Трампу, обвинив его в подстрекательстве к мятежу. Как передает Би-би-си, законодателям продемонстрировали видеокадры попытки штурма Капитолия. В одном из эпизодов президент Трамп призывает своих сторонников «остановить кражу» голосов избирателей, в другом — протестующие воздвигают виселицу перед Капитолием и штурмуют здание, разбивая стекла. Адвокаты, представляющие интересы экс-президента заявили о том, что процесс импичмента «частного лица» является неконституционным, а все высказывания Трампа, которые демократы расценили как призыв к мятежу, защищены Первой поправкой к Конституции США. Но парламентарии проголосовали за то, что процедура импичмента президента, который уже не исполняет свои обязанности, разрешена Конституцией США.

Единственную статью обвинения против Трампа Сенат начнет рассматривать в середине дня в среду. Для того, чтобы утвердить импичмент, демократам в верхней палате Конгресса нужно заручиться поддержкой как минимум 17 сенаторов-республиканцев.