Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск

Следственный комитет просит от Басманного суда Москвы заочного ареста Леонида Волкова. Главу сети штабов Навального объявили в международный розыск.

29 января СК заочно предъявил Волкову обвинение по статье о вовлечении подростков в незаконные акции, оппозиционера объявили в розыск. О том, что в отношении менеджера сети штабов Навального возбуждено уголовное дело о привлечении несовершеннолетних к несогласованным акциям, стало известно за день до этого, 28 января. Как сообщили тогда в СК, «в ходе расследования установлены видеозаписи, на которых Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях.

СК возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних в несогласованные акции 22 января — за день до акции протеста в поддержку Алексея Навального. Это было сделано «по результатам проверки размещенных в СМИ многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников».

Волков покинул Россию из-за уголовного дела об отмывании денег в ФБК*, которое было возбуждено в 2019 году.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.