Под домашний арест отправили муниципального депутата Константина Янкаускаса

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 23 марта муниципального депутата Константина Янкаускаса, его обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января.

29 января Янкаускаса арестовали на 10 суток за твит с текстом «Один за всех, и все за одного», который он опубликовал перед акцией в поддержку Алексея Навального, напоминает «Медиазона».

Всего по «санитарному делу» проходят 11 сторонников Навального, в том числе его брат Олег Навальный, пресс-секретарь Кира Ярмыш, муниципальный депутат Люся Штейн, участница Pussy Riot Мария Алехина и продюсер «Навальный LIVE» Любовь Соболь.