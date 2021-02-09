На российское подразделение H&M возбудили дело о неуплате пошлин на 3 млрд

Федеральная таможенная служба завела дело на российское подразделение сети магазинов одежды H&M из-за ухода от уплаты пошлин больше чем на 3 млрд руб. Об этом, как передает Forbes, пишет Bloomberg.

По версии таможни, российское подразделение H&M, импортируя товары в 2016-2019 годах, не включило в декларации некоторые лицензионные платежи в адрес своей шведской материнской компании. Пресс-служба H&M в Стокгольме подтвердила, что ведется расследование, но не смогла предоставить детали, так как не получила информацию от российских властей.

В 2019 году H&M после аудита заплатила 3,1 млрд руб., чтобы покрыть возникшее несоответствие, заявил Bloomberg осведомленный источник. Однако это, по его словам, не позволило предотвратить открытие дела, которое может грозить компании в два раза большим штрафом или даже тюремными сроками для топ-менеджеров.

Чистые продажи H&M в России в 2020 году составили около $745 млн. В стране открыто 155 магазинов сети.