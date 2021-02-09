В Москве организуют женскую «цепь солидарности» против политических преследований

Цепь солидарности с Юлией Навальной и всеми женщинами, подвергшимися государственному и полицейскому насилию, анонсировала художница и акционистка Дарья Серенко. 14 февраля в 14:00 она приглашает девушек и женщин выстроиться в цепь вдоль Старого Арбата в Москве.

«В День всех влюбленных мы хотим выразить свою поддержку не только Юлии Навальной, семью которой долгие годы преследует государство за оппозиционную деятельность, но и всем женщинам-политзаключенным — всем, кого сейчас во время мирных протестов избивает и пытает полиция, всем, кто проводит свои дни в судах, полицейских автобусах и спецприемниках», — говорится в описании мероприятия в Facebook.

Среди рпеследуемых в современной России организаторы акции называют художницу Юлию Цветкову, политиков Любовь Соболь и Юлию Галямину, фемактивистку Лелю Нордик, активистку Марию Алехину, муниципального депутата Люсю Штейн, пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш и председательницу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву и других.

«Цепь солидарности — это формат мирного собрания, придуманный летом 2020 года активистками из Беларуси. Женщины протестуют против государственного и полицейского насилия и узурпации власти, выходят с цветами в руках, выстраиваясь в километровые цепи вдоль дорог, набережных и улиц», — поясняет Серенко.

Организаторы акции требуют немедленно освободить всех политических заключенных, прекратить сфабрикованные уголовные и административные дела, прекратить пытки и насилие в адрес мирных протестующих.