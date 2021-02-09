«Единая Россия» прислала в регионы методички о продвижении Путина в соцсетях

Региональные отделения «Единой России» получили от центра задачу размещения в социальных сетях хвалебных постов о президенте Владимире Путине, сообщает Znak.com со ссылкой на источник в партии.

Издание пишет, что в Instagram партийцам необходимо распространить минутный ролик, на котором группа молодых людей качает руками и размахивает российским флагом под песню «За тебя, Родина-мать» группы «Любэ». В подводке к таким постам рекомендовано написать, что «сейчас огромные ресурсы тратятся на то, чтобы облить нашу страну грязью и дискредитировать нашего Президента», но «мы считаем долгом каждого настоящего патриота выразить свою поддержку Владимиру Владимировичу Путину и его курсу на построение сильной и великой России».

Во «ВКонтакте» решено распространять ролик о 18-кратных победителях «Ралли Дакар» — команде «КамАЗ-мастер». Однако суть ролика сводится к тому, что гонщики на огромном поле, с трудом преодолевая снежные ухабы, пишут фразу «PUTIN TEAM». Видео завершается фразой «курс верный». Ко всем публикациям, согласно методичке, необходимо добавить хэштег #ПутинНашПрезидент или #ПУТИННАШПРЕЗИДЕНТ.

В Instagram сейчас есть более 43,5 тыс. публикаций с хэштегом #ПутинНашПрезидент — среди тех, что сделаны за последние три дня, есть много роликов с песней «За тебя, Родина-мать». В соцсети «ВКонтакте» также за последние несколько дней появилась серия однотипных роликов в поддержку президента, чаще всего они сопровождаются песнями группы «Любэ». Как правило, ролики о президенте публикуются в районных или городских группах.

Ролики и фотографии в поддержку Путина стали массово появляться на прошлой неделе. В акции принимают участие бюджетники, депутаты, студенты, школьники по всей стране. В Кремле говорят, что к этим роликам отношения не имеют.