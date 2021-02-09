От МВД требуют возбудить уголовное дело на организаторов флешмобов за Путина

Привлечь к уголовной ответственности по статье о нарушении санитарных норм организаторов массовых акций, которые проводятся в поддержку президента Владимира Путина, потребовали в команде Олега Степанова, координатора московского штаба Алексея Навального.

«Мы, команда Олега Степанова, требуем от МВД провести проверку и возбудить уголовное дело по факту проведения массовых мероприятий в рамках акции #ПутинНашПрезидент. В частности, по факту массовых мероприятий в г. Екатеринбург, где владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский на протяжении нескольких недель заставлял сотрудников выстраиваться плотной толпой на массовом мероприятии и выражать политическую поддержку Владимиру Путину без согласования с министерством общественной безопасности Свердловской области», — говорится в сообщении активистов.

Они отмечают, что в большинстве регионов уже год запрещено проведение любых массовых мероприятий, но запреты не мешают властям проводить мероприятия, которые им кажутся политически правильными. При этом, на участников акций, чьи действия кажутся властям политически неправильными, полиция заводит дела.

«Независимых политиков и активистов обвиняют и сажают под арест по 236 статье УК РФ. Но закон должен быть един для всех! Такие же действия при выражении поддержки Путину должны вызывать такую же реакцию правоохранительных органов — доследственная проверка, возбуждение уголовного дела, аресты», — считают авторы заявления.