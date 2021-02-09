Новым художественным руководителем «Гоголь-центра» назначен Алексей Агранович

С 26 февраля «Гоголь-центр» возглавит актер Алексей Агранович. Приказ о назначении нового художественного руководителя выпустил Департамент культуры Москвы, передает ТАСС.
Ранее сегодня Кирилл Серебренников подтвердил, что контракт, истекающий 25 февраля, с ним как худруком театра продлен не будет.
Как пишет журнал «Театр», контракт Аграновича будет действовать до 4 июля 2022 года.
Алексей Агранович родился 23 октября 1970 года в Москве. В 1987–1988 работал на киностудии «Мосфильм» и занимался в театре-студии «Присутствие» п/р О. Ферштейна. С 1991 по 1994 года учился во ВГИКе на актерском курсе Альберта Филозова и Армена Джигарханяна. В «Гоголь-центре» он занят в спектаклях «Маленькие трагедии» и «Обыкновенная история». Он главный режиссер церемоний открытия и закрытия Московского Кинофестиваля, а также церемонии награждения премии «Золотой орел».