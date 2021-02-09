Новым художественным руководителем «Гоголь-центра» назначен Алексей Агранович

С 26 февраля «Гоголь-центр» возглавит актер Алексей Агранович. Приказ о назначении нового художественного руководителя выпустил Департамент культуры Москвы, передает ТАСС.

Ранее сегодня Кирилл Серебренников подтвердил, что контракт, истекающий 25 февраля, с ним как худруком театра продлен не будет.

Как пишет журнал «Театр», контракт Аграновича будет действовать до 4 июля 2022 года.

Алек­сей Аг­ра­нович ро­дил­ся 23 ок­тября 1970 го­да в Моск­ве. В 1987–1988 ра­ботал на ки­нос­ту­дии «Мос­фильм» и занимал­ся в те­ат­ре-сту­дии «При­сутс­твие» п/р О. Ферш­тей­на. С 1991 по 1994 года учил­ся во ВГИ­Ке на ак­терс­ком курсе Аль­бер­та Фи­лозо­ва и Ар­ме­на Джи­гар­ха­няна. В «Гоголь-центре» он занят в спектаклях «Маленькие трагедии» и «Обыкновенная история». Он глав­ный ре­жис­сер це­ремо­ний отк­ры­тия и зак­ры­тия Мос­ковс­ко­го Ки­нофес­ти­валя, а так­же це­ремо­нии наг­ражде­ния пре­мии «Зо­лотой орел».