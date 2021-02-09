Кремль: призывы к западным странам ввести санкции против россиян де-юре не являются госизменой

Обращение Фонда борьбы с коррупцией* (признан иноагентом) к властям Евросоюза и США с призывом ввести санкции против ряда россиян де-юре не является преступным деянием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Де-юре нет, это не является каким-то противоправным поступком», — сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли расценивать подобные призывы как государственную измену, передает ТАСС.

Ранее предательством страны официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обсуждение сторонниками Алексея Навального с ЕС и США введения санкций против ближайшего окружения президента Владимира Путина. «Это банально и пошло. Для нашей страны это история с однозначной квалификацией — <...> что касается морально этической оценки, так это и есть предательство», — сказала она в эфире радио «Вести ФМ».

8 февраля стало известно, что вслед за обращением к властям США, ФБК* обратился к Евросоюзу с призывом внести в санкционный список ряд лиц из окружения Путина. Об этом DW сообщил исполнительный директор фонда Владимир Ашурков. Письмо в адрес председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также на имя Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля датировано 3 февраля. Предлагаемый санкционный список состоит из ранее озвученных в письме Байдену 35 фамилий: в него входят, в частности, миллиардеры Роман Абрамович и Алишер Усманов, телеведущий Владимир Соловьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и председатель ФСБ Александр Бортников.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.