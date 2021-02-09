В Латвии запретили ретрансляцию 16 российских телеканалов

Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) с 10 февраля исключает 16 российских телеканалов из списка ретранслируемых на территории страны. Речь идет о каналах «REN TV Baltic», «NTV Mir Baltic», «Karusel International», «NTV Serial» («НТВ Сериал»), «NTV Stilj» («НТВ Стиль»), «НТВ право», «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», «Киносерии», «КВН ТВ», «Кухня ТВ», «BOX TV» и «HD Life», говорится на сайте регулятора. Причиной стало то, что их представитель в Латвии неизвестен с 1 февраля.

Бывший правообладатель SIA «TEM LV» сообщил, что с 1 февраля у него больше нет прав на ретрансляцию этих телеканалов, такую ​​информацию также предоставили кабельные операторы. NEPLP обратился к возможному новому представителю по распространению программ с просьбой представить Совету подтверждающие документы о правах на распространение вышеуказанных программ на территории Латвии, но никаких документов, подтверждающих такие права, получено не было.