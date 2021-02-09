Северная Корея на поддержку ядерной программы потратила украденные с помощью кибератак $300 млн

КНДР, нарушая международные договоренности, в 2020 году поддерживала и разрабатывала свои ядерную и ракетную программы, направив на это около $300 млн, полученных в результате кибератак. Об этом говорится в засекреченном докладе ООН, с которым удалось ознакомиться Reuters, передает DW.

По данным наблюдателей, Пхеньян «производил расщепляющиеся материалы, поддерживал ядерные объекты и модернизировал инфраструктуру баллистических ракет», продолжая искать технологии для этих программ за рубежом.

Представитель Госдепартамента США 8 февраля сказал, что администрация готовит обновленный подход в отношении Северной Кореи. Лидер КНДР Ким Чен Ын в январе назвал США главным врагом Северной Кореи, выступая на съезде Трудовой партии Кореи. Он также пообещал продолжить ядерное вооружение КНДР и объявил о завершении разработки проекта новой атомной подводной лодки.