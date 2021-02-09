40% россиян пользуются непригодной водой

От 30% до 40% населения России, то есть около 50 млн человек, регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам. К такому выводу пришла Счетная палата после анализа эффективности бюджетных расходов на экологическую реабилитацию водных объектов в 2012-19 годы, пишет Finanz.ru.

«Ситуация с качеством воды в водных объектах продолжает оставаться неблагоприятной, в первую очередь из-за сбросов промышленных и бытовых сточных вод, поверхностных стоков вод с сельскохозяйственных угодий», — сообщают в СП. В результате загрязнения питьевой воды химическими веществами и микроорганизмами увеличивается риск смертности (в среднем на 11 тыс. случаев ежегодно) и заболеваемости населения (в среднем на 3 млн случаев каждый год).

С 2015 по 2018 год вырос сброс хлоридов на 13,3%, нитратов — на 5,9%, калия — в 2,14 раза, кальция — на 85%, натрия — более чем в 1,5 раза. Одновременно растет доля проб воды, не соответствующих требованиям по санитарно-химическим показателям. Если 8 лет назад их было 21,91%, то в прошлом году — уже 30,08%.

В СП отмечают, что проконтролировать сбросы практически невозможно, так как меньше четверти всех очистных сооружений оборудованы средствами учета и контроля качества сточных вод.

Водная стратегия России, которая была принята 11 лет назад, требовала уменьшить долю неочищенных сточных вод с 89% до 50%, но по факту она сократилась лишь на 4%. При этом ни на одном водном объекте в стране с наихудшим пятым классом качества воды реабилитация не проводилась, а из 78 прошедших реабилитацию водоемов только семь отнесены к питьевым источникам. Провал стратегии был обусловлен административным хаосом: целевые показатели различаются в программных документах, а 30 субъектов РФ вообще не внесли целевой показатель в свои региональные программы, отмечает СП.