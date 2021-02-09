Волков разъяснил суть новой акции в поддержку Навального

Выйти в свои дворы и зажечь свечи или фонарики 14 февраля предложил жителям городов руководитель штабов Навального Леонид Волков — таким образом он хочет провести масштабную акцию в поддержку Алексея Навального. Акция начнется в 20:00 и завершится в 20:15. «Никакого ОМОНа, никакого страха. Может быть, вам покажется, что эти 15 минут ничего не изменят — но, на самом деле, они изменят все», — пишет Волков.

По его словам, идею акции подсказал Навальный, когда показал сердечко для супруги в зале суда. А также петербуржцы, которые 31 января на Гороховой улице подняли вверх телефоны с фонариками.

«Выйдите к себе во двор. Включите фонарик на телефоне, поднимите его высоко вверх, и несколько минут так постойте. Может быть, первому будет немного страшно. Но всем остальным — точно нет. Вы постоите несколько минут, потом к вам спустится кто-то еще и еще — из ваших соседей. Вы думали, что вы один во всем большом доме неравнодушны к тому, что происходит в стране? Вы увидите, что это не так. Вы познакомитесь со своими соседями, которые близки вам по духу, и вам станет вместе теплее», — пояснил идею соратник политика.

Волков в качестве варианта предлагает принести и свечи, чтобы сделать из них сердце, сфотографировать композицию сверху и выложить фото в соцсетях.

Во время протестов 23, 31 января и 2 февраля силовики задержали по всей стране тысячи человек. После этого Волков сообщил, что следующие акции состоятся весной и летом. Вызволять Навального из СИЗО он обещал «внешнеполитическими методами».

