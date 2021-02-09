Число работающих россиян сократилось до 10-летнего минимума

К концу 2020 года количество работающих россиян снизилось до 70,77 млн человек, что является абсолютным минимумом с 2011 года, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. За пандемический год число трудящихся уменьшилось сразу на 1,65 млн человек — в таком количестве рабочие места сокращались последний раз лишь в кризисном 2009 году, отмечают эксперты.



Работающее население сократилось в 67 из 85 регионов, особенно существенно число трудящихся упало в Мордовии, Марий Эл, Карачаево-Черкесии, Алтайском крае, Дагестане, Рязанской области, Коми, Новгородской области, Саратовской области и Архангельской области.



В конце 2019 — начале 2020 года в России трудились около 72,4 млн человек. С приходом пандемии коронавируса и после введения карантинных ограничений и падения потребительского спроса предприятия начали останавливать работу и сокращать штаты. В результате к маю число занятых россиян упало до 70,04 млн человек. Во второй половине года, после снятия основных эпидемических ограничений, деловая активность начала оживляться, а лишившиеся работы россияне постепенно стали возвращаться к трудовой деятельности. И хотя к декабрю количество работников подросло до 70,77 млн, оно так и не восстановилось до уровня годичной давности, пишут авторы исследования.

Таким образом, за минувший год трудящихся россиян стало на 1,65 млн человек меньше. Последний раз настолько существенно численность занятого населения сокращалась 11 лет назад, во время финансового кризиса в 2009 году — тогда экономика страны в среднем по году лишилась 1,59 млн работников. Сильнее трудовое население сокращалось только в 90-е.«Резкое сокращение численности трудящихся россиян в 2020 году произошло прежде всего в связи с закрытием предприятий и урезанием штатов в период коронакризиса. Однако нехватка рабочих мест, с одной стороны, и одновременно недостаток рабочей силы — с другой, являются долгосрочными проблемами российской экономики, связанными со структурными и демографическими факторами, — отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова. — Российское население сокращается и стареет, доля молодых в рабочей силе уменьшается, а дефицит рабочих рук не восполняет в полной мере даже существенный миграционный приток, который к тому же во время пандемии крайне ослаб. Кроме того, в кризисные периоды для России характерны рост скрытой безработицы и массовое урезание сотрудникам рабочих часов при формальном сохранении относительно невысокой официальной безработицы».