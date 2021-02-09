Число работающих россиян сократилось до 10-летнего минимума

К концу 2020 года количество работающих россиян снизилось до 70,77 млн человек, что является абсолютным минимумом с 2011 года, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. За пандемический год число трудящихся уменьшилось сразу на 1,65 млн человек — в таком количестве рабочие места сокращались последний раз лишь в кризисном 2009 году, отмечают эксперты.
Работающее население сократилось в 67 из 85 регионов, особенно существенно число трудящихся упало в Мордовии, Марий Эл, Карачаево-Черкесии, Алтайском крае, Дагестане, Рязанской области, Коми, Новгородской области, Саратовской области и Архангельской области.
В конце 2019 — начале 2020 года в России трудились около 72,4 млн человек. С приходом пандемии коронавируса и после введения карантинных ограничений и падения потребительского спроса предприятия начали останавливать работу и сокращать штаты. В результате к маю число занятых россиян упало до 70,04 млн человек. Во второй половине года, после снятия основных эпидемических ограничений, деловая активность начала оживляться, а лишившиеся работы россияне постепенно стали возвращаться к трудовой деятельности. И хотя к декабрю количество работников подросло до 70,77 млн, оно так и не восстановилось до уровня годичной давности, пишут авторы исследования.
«Резкое сокращение численности трудящихся россиян в 2020 году произошло прежде всего в связи с закрытием предприятий и урезанием штатов в период коронакризиса. Однако нехватка рабочих мест, с одной стороны, и одновременно недостаток рабочей силы — с другой, являются долгосрочными проблемами российской экономики, связанными со структурными и демографическими факторами, — отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова. — Российское население сокращается и стареет, доля молодых в рабочей силе уменьшается, а дефицит рабочих рук не восполняет в полной мере даже существенный миграционный приток, который к тому же во время пандемии крайне ослаб. Кроме того, в кризисные периоды для России характерны рост скрытой безработицы и массовое урезание сотрудникам рабочих часов при формальном сохранении относительно невысокой официальной безработицы».