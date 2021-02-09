Сторонники Навального анонсировали акцию протеста в новом формате

UPD: Волков разъяснил суть новой акции.

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Новые акции в поддержку Алексея Навального его сторонники намерены провести в новом формате 14 февраля. Об этом «МБХ медиа» сообщил глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков.



«Следующая акция пройдет 14 февраля. Мы сегодня-завтра расскажем о ее формате. Просто это будет какой-то совсем другой формат. Мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией, будем от этого уходить», — сказал Волков.



Во время протестов 23, 31 января и 2 февраля силовики задержали по всей стране тысячи человек. После этого Волков сообщил, что следующие акции состоятся весной и летом. Вызволять Навального из СИЗО он обещал «внешнеполитическими методами».