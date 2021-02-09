Кирилл Серебренников объявил об уходе из «Гоголь-центра»

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников подтвердил свой уход из театра. В Instagram он опубликовал письмо Департамента культуры об истечении контракта 25 февраля.

«Все в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. Гоголь-центр как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее, всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей», — написал он.

Ранее о том, что с Серебренниковым не будут продлевать контракт, СМИ сообщали со ссылкой на источники.

В июне 2020 года Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова к трем годам условно, признав виновным в мошенничестве по делу «Седьмой студии». Приговор он счел неправосудным, но обжаловать его отказался.