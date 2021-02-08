Германия, Швеция и Польша объявили о высылке российских дипломатов

Министерства иностранных дел Германии, Швеции и Польши объявили, что высылают по одному российскому дипломату из своих стран — таков ответ на высылку их дипломатов из России. В Москве уже назвали эти действия необоснованными и недружественными, передает «Интерфакс».

МИД ФРГ объявил persona non grata сотрудника российского посольства в Берлине. МИД Швеции высылает сотрудника посольства России в Стокгольме. МИД Польши объявил о высылке сотрудника российского генконсульства в Познани.

5 февраля Россия объявила о высылке трех дипломатов Германии, Польши и Швеции из-за их присутствия на акциях протеста в поддержку Алексея Навального. Это произошло во время пресс-конференции главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.