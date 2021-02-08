Коронавирус стал причиной трети избыточных смертей в 2020 году

Смертность в России в 2020 году выросла на 17,9% по сравнению с предыдущим годом. Основной причиной роста стал коронавирус: на него приходится треть избыточных смертей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает VTimes. С учетом умерших от других диагнозов, но имевших положительный тест на ковид, это 50% от избыточной смертности за год.

По данным Росстата, всего за 2020 год умерло более 162 тыс. человек с коронавирусом. Он стал основной причиной смерти почти в 86 500 случаях. Еще в 17 470 случаях он предполагается как основная причина смерти.