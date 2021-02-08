Сергею Смирнову сократили арест до 15 суток

Мосгорсуд сократил срок ареста главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову с 25 суток до 15.

3 февраля Тверской суд Москвы арестовал журналиста за ретвит с указанием времени акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Его тогда признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга. Мосгорсуд согласился с виной Смирнова, но сократил срок ареста.

Ранее в защиту Смирнова выступили десятки журналистов и редакций СМИ.

Сегодняшнее заседание было назначено на 14:00, однако из-за эвакуации после сообщения о минировании посетителей Мосгорсуда эвакуировали. Рассмотрение дела началось только после 17:30. Все это время Смирнов находился в полицейской машине.

