Кире Ярмыш предъявили обвинение по «санитарному делу»

Пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш предъявили обвинение в рамках «санитарного дела» о нарушении эпидемиологических правил на акции 23 января. Об этом говорится в ее Twitter, который ведут ее коллеги, так как сама Ярмыш находится под домашним арестом и ей запрещено пользоваться интернетом.

Уголовное дело возбудили после акции в поддержку Алексея Навального 23 января. По версии следствия, на ней присутствовали несколько человек с COVID-19. По делу кроме Ярмыш проходят участница Pussy Riot Мария Алехина, глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, активист Николай Ляскин, брат Навального Олег, продюсер канала «Навальный LIVE» Любовь Соболь, координатор московского штаба Навального Олег Степанов, муниципальные депутаты Дмитрий Барановский, Константин Янкаускас и Люся Штейн.