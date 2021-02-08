Лев Шлосберг: Открытое письмо Григорию Явлинскому

«Я была тогда с моим народом,

Там, где мой народ, к несчастью, был».

Анна Ахматова, «Реквием», 1961.

Уважаемый Григорий Алексеевич!

Ваша статья «Без путинизма и популизма» стала самым резонансным событием в российской политической жизни, касающимся партии «Яблоко», за многие годы. Широкое общество заметило Вашу статью. Общественное восприятие публикации не менее существенно, чем ее содержание.

Вы знаете, что Ваша личная позиция, высказанная публично, воспринимается большинством избирателей России как официальная позиция партии «Яблоко». Оценивая Ваше мнение, люди оценивают всю партию.

Мне не известен ни один член Федерального политического комитета партии «Яблоко», который знал о предстоящем выходе этой статьи в свет. Я считаю, что обсуждения с коллегами по партии не хватило при принятии Вами решения о публикации.

Содержание и уровень общественного резонанса делают неизбежной публичную реакцию на Вашу статью. Политики не могут работать вне общественного мнения, Вы это знаете.

Можно ли политику выступать против общественного мнения? Да, можно и нередко необходимо. Часто именно в этом заключается ответственность лидера.

Между партией «Яблоко» и Алексеем Навальным давно сложились трудные отношения. У нас много существенных, в том числе принципиальных, политических различий, этических противоречий, как говорил в свое время Андрей Синявский, «стилистических разногласий». Предполагаю, что при нахождении Алексея Навального во власти мы с Вами были бы в оппозиции ему.

Но речь сейчас о другом. Речь о жизни и смерти гражданина России, политика Алексея Навального, отравление которого является не «странным», а страшным, а его смелое (при любых мотивах) возвращение в Россию вернуло в нашу страну публичную политику с ее главным требованием — свободы.

Алексей Навальный — политический заключенный, как и сотни других людей, выступивших против полицейского государства. Более того — он личный политический заключенный Владимира Путина. Для многих его сторонников он — заложник власти. И эта ситуация является определяющей при выражении любой публичной позиции по Навальному.

Место и время действия бывает политически важнее самого действия. Ошибка места и времени может обесценить самые точные слова.

В начале века в ответ на просьбу прокомментировать одну из статей заключенного в колонию Михаила Ходорковского Вы ответили, что не будете оценивать мнение человека, находящегося в российской тюрьме. Эта позиция была, на мой взгляд, этически точной при наличии разногласий.

Процитированная Вами в части резко критичного мнения о Навальном Валерия Новодворская сказала о нем также: «Я считаю его жертвой режима. Пусть этот суд прекратится, ибо это неправый суд, ибо это надругательство над правосудием. Ну, и тогда мы поближе поговорим с Алексеем Навальным о его как мэрской, так и президентской программе. Пока он является жертвой режима, пока его судят, пусть на него не поднимется ни одна демократическая рука и пусть в него не попадет ни один демократический камень».

Бескомпромиссная Валерия Ильинична безупречно сформулировала условие политического компромисса с убеждениями другого политика.

Я не вижу никаких оснований для Вас, чтобы отступить от своей же, ранее сформулированной, позиции и моральной формулы Валерии Новодворской в отношении Алексея Навального.

Следование этой формуле важно не только и не столько для личных отношений политиков между собой, сколько для отношений политика и общества.

В Россию, несмотря на политические репрессии, возвращается публичная политика. Она возвращается в том числе как ответ общества на новые политические репрессии властей, в том числе в отношении Алексея Навального.

Ключевой вопрос: какие политики, какая политическая сила защитит этих людей, станет их законным политическим представителем. Для политической партии и ее лидеров — это вопрос выполнения своей миссии и своей практической политической работы.

Главная задача партии «Яблоко» сейчас — увидеть, понять и поддержать миллионы людей, пришедших в политику, в том числе людей, вышедших с открытым протестом на мирные акции с требованием свободы в январе и феврале 2021 года.

Или наша партия сможет стать представителями этих граждан, или мы останемся без избирателей — единственного кислорода политических партий.

Условием мирной смены власти в России является союз уличного протеста и публичных представителей граждан в парламенте. Наша задача — защитить этих людей, получить их поддержку на выборах, стать их голосом в российском парламенте.

Практически все сторонники Алексея Навального — наши избиратели, потому что они являются сторонниками свободы. Эти люди — не введенная кем-то злонамеренно в заблуждение молодежь, а граждане, осознающие свое законное место в политике. Они наша главная общественная аудитория, потому что им жизненно необходимы политические представители.

Важная причина общественного возмущения и уличных протестов — это невозможность участия людей в законной политике, отсутствие у них политического представительства.

Статья «Без путинизма и популизма» очень больно ударила не по Алексею Навальному, а по этим добросовестным людям. Думаю, это совсем не тот результат, которого Вы хотели достичь.

Наши избиратели и наши возможные избиратели задаются вопросом, кого им поддерживать, как им голосовать, кто будет представлять и защищать их интересы. Ответ на этот вопрос решит не только судьбу партии «Яблоко», но, возможно, судьбу страны в ближайшей исторической перспективе.

Так сложилось, что в России сегодня одна законно действующая демократическая политическая партия, имеющая право выдвигать кандидатов в депутаты федерального парламента без сбора подписей, — Российская объединенная демократическая партия «Яблоко». Это создает для нашей партии большие возможности. Но это и многократно повышает нашу ответственность перед обществом и за общество.

Это не вопрос наших политических и личных отношений с Путиным и Навальным, это вопрос будущего страны, вопрос жизни и смерти миллионов людей. Это работа, которую никто другой не сделает за нас. Это работа для российских демократических политиков и российского гражданского общества.

Политическую историю России напишут без политиков. Политические действия необходимы сейчас нашей партии больше, чем политические оценки.

Наша главная политическая задача — объединить российское общество. Это объединение может произойти только на принципах политической солидарности с миллионами людей и поддержки всех пострадавших от полицейского государства и всех противостоящих ему.

Требования нашей партии уже заявлены и хорошо понятны людям:

1. Прекращение насилия со стороны властей, отмена всех неправосудных приговоров, возбуждение уголовных дел в отношении виновных в насилии.

2. Возбуждение уголовного дела по факту покушения на жизнь Алексея Навального, проведение полного расследования и привлечение виновных к уголовной ответственности.

3. Освобождение всех политических заключенных, возбуждение уголовных дел в отношении виновных в фабрикации заказных уголовных дел.

4. Проведение честных выборов.

5. Восстановление конституционных прав и свобод человека.

Ближайшей и важнейшей задачей нашей партии являются выборы депутатов Государственной Думы — возможно, последний шанс российского общества остановить становление диктатуры Путина и массовые политические репрессии в отношении миллионов людей.

Каждое наше слово, каждое наше действие все мы, члены партии «Яблоко», должны соотносить с этой приоритетной задачей. Эта задача решается только созданием широкой политической коалиции на основе «Яблока» и максимальной общественной поддержки. Нам необходимо привлечь на выборы миллионы людей, многие из которых разочаровались в политике, а многие еще ни разу не голосовали – кто-то потому, что не мог в силу возраста, а кто-то потому, что не видел, за кого может отдать свой голос.

При создании этой коалиции нельзя жертвовать ценностями свободы, уважения к человеку, человеческой жизни.

Вы смогли сохранить партию в течение почти 30 лет. Но партии и политики выживают для того, чтобы объединять общество и побеждать, менять власть, приходить к власти и менять политику. Только для этого мы необходимы людям.

Острая общественная реакция на Вашу статью в абсолютном большинстве случаев отражает желание миллионов людей видеть нашу партию сильной и успешной, получить своих представителей в парламенте, защитить себя. На выборах побеждают не политики, а избиратели. Без них мы не можем сделать абсолютно ничего.

Сейчас, как бы ни было трудно, больно, неприятно, нам с Вами необходимо услышать и понять именно этих людей, в том числе недовольных, возмущенных, обидевшихся и оскорбленных. Они имеют право требовать от нас соответствия их ожиданиям и надеждам. Они желают блага себе и стране.

Вы лично знаете, что такое мужество правильных действий. Вы вытаскивали из плена российских солдат, которых предало и от которых отказалось российское государство — и выживших, и убитых. Смерть подходила к Вам на расстояние вытянутой руки. Вы знаете цену человеческой жизни.

Все, кроме смерти, поправимо. Политические ошибки — поправимы. Неудачные слова — поправимы. Мы сейчас ведем речь не о своей судьбе и своем месте в политике — речь о жизни и смерти миллионов людей, жизни которых могут быть оборваны репрессиями. Все остальное — поправимо.

Мы, сторонники свободы и демократии, — граждане одной страны, нам важно услышать и понять друг друга.

Оглянитесь вокруг. Рядом с Вами, рядом с нами — миллионы наших подлинных сторонников. Многие из них родились и выросли, пока мы делали свою политическую работу, как могли: боролись, побеждали, ошибались, терпели поражения, падали и вставали. Мы состоялись и выжили как политики в очень мрачные времена только для того, чтобы представлять и защищать интересы этих людей.

Вы можете услышать голос российского общества и встать рядом с ним в первом ряду сопротивления диктатуре. Быть первым среди равных и равным среди первых. Давайте поступим, как должно, а после пусть будет то, что будет.

С уважением,

Лев Шлосберг,

член партии «Яблоко» с момента основания, 8 февраля 2021 года, Псков.

Источник