Более 180 ученых, актеров, режиссеров, писателей и общественных деятелей выступили против политрепрессий в России

Более 180 ученых, актеров, режиссеров, писателей и общественных деятелей подписали обращение к гражданам России, избранным органам власти, политическим партиям и общественным организациям с выражением протеста против практики политических преследований, полицейского и судебного произвола, бесчеловечных избиений мирных граждан со стороны полиции.

Среди подписавших текст, опубликованный «Новой газетой», актеры Вениамин Смехов, Чулпан Хаматова, Яна Троянова, Евгений Цыганов, Александр Филиппенко, режиссеры Андрей Звягинцев, Виталий Манский, писатели Борис Акунин, Юлий Ким, Денис Драгунский, академики Владимир Захаров, Евгений Александров, Ефим Хазанов, основатель компании «Вымпелком» и фонда «Династия» Дмитрий Зимин и другие.

Они призывают привести законодательство о митингах и демонстрациях в соответствие с Конституцией и гарантировать гражданам право мирных собраний, освободить всех задержанных на акциях последних недель, пресечь практику бесчеловечных избиений полицией мирных граждан и судебного произвола в отношении задержанных.

«Эти дни стали настоящим позором российской судебной системы. Даже люди, случайно захваченные полицией вблизи мест проведения митингов и шествий, получали написанные под копирку обвинительные решения о привлечении к ответственности. Фактически суды превратились в подобие «троек» времен сталинского террора, хотя пока и в рамках административного судопроизводства», — отмечают авторы обращения.