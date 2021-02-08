Акциониста Павла Крисевича арестовали на 25 суток

Пресненский суд Москвы арестовал на 25 суток художника-акциониста Павла Крисевича за акцию «Сферы души русского человека» — на Старом Арбате он влез в шар из колючей проволоки. Как пишет «Новая газета» со ссылкой на адвоката Сергея Тельнова, Крисевичу вменили повторное нарушение правил проведения митинга.

Его задержали 7 февраля на выходе из спецприемника, где он с 25 января отбывал 14 суток ареста за ту же самую акцию.

Ранее художник уже устраивал громкие акции. Так, во время протестов в Белоруссии он «повесился» на тросе на Троицком мосту в Петербурге и спрыгнул в воду в знак солидарности с протестующими. В ноябре прошлого года Крисевич у здания ФСБ устроил акцию «в поддержку политзаключенных» в образе Иисуса Христа: его подвесили на крест, облили жидкостью и «подожгли», бросая в огонь тома уголовных дел.