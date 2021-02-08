Правительство поддержало льготы детям силовиков при поступлении в профильные вузы

Правительство поддержало законопроект, который позволяет детям сотрудников МВД и Росгвардии поступать в профильные вузы в приоритетном порядке. Об этом пишет «МБХ медиа».

Документ еще в середине декабря подготовили депутаты Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Вячеслав Никонов. Согласно законопроекту, преимущество при зачислении в вузы, находящиеся в ведении МВД и Росгвардии, получат дети силовиков, а также контрактников в войсках национальной гвардии, стаж службы которых не менее 20 лет, а также бывших сотрудников. Сейчас преимущество при поступлении имеют дети военных, поэтому отсутствие такого права у детей сотрудников органов внутренних дел и войск нацгвардии создает правовое неравенство, отмечали авторы инициативы.