Председатель «Яблока» не видит оснований для исключения Явлинского из партии

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков заявил, что оснований для исключения Григория Явлинского из партии нет, а его позиция, изложенная в последней статье, не нова.

«В партии есть люди, которые пришли в «Яблоко» не так давно и, видимо, только сейчас открыли для себя ее основы. Будем вести разъяснительную работу», — сказал Рыбаков порталу Znak.com. Он отметил, что «никакого бунта на корабле нет»: «Нельзя говорить о каких-то существенных волнениях в «Яблоке», большинство наших партийцев понимают, что такую позицию «Яблоко» занимает с момента своего основания, ничего нового в [заявлении Явлинского] нет».

Ранее Явлинский опубликовал статью, в которой раскритиковал Алексея Навального. По его словам, за последние 10 лет в протестном активизме «ни с точки зрения численности, ни с точки зрения характера протеста не изменилось почти ничего». При этом «ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой». По мнению Явлинского, «Навальный как единоличный вождь ориентирован только на себя».

После публикации члены «Яблока» в Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также члены молодежного «Яблока» в Санкт-Петербурге не одобрили статью и выступили с ее критикой.