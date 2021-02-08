YouTube заблокировал видео разговора Навального с предполагаемым «чистильщиком» ФСБ

UPD: Видео вновь доступно.

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YouTube заблокировал ролик Алексея Навального, где он разговаривает по телефону с одним из членов команды сотрудников ФСБ, которые могли быть причастны к его отравлению — Константином Кудрявцевым. Видео заблокировано из-за нарушения авторских прав конгломерата ViacomCBS, куда входят компании Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central и другие. Телеканал «Дождь» предполагает, что, возможно, видео заблокировали из-за использования вставки из фильма, права на который принадлежат ViacomCBS.

В декабре СМИ опубликовали расследование, в котором назвали имена офицеров ФСБ, которые следили за Навальным и, вероятно, были причастны к его отравлению. После этого политик под видом помощника главы Совбеза Николая Патрушева позвонил Кудрявцеву и потребовал отчет о причинах провала операции.