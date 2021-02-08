Дмитрий Травин: Явлинский против Навального

Он разругал все новое, что вносит в политическую жизнь Навальный, а в качестве советов предложил все те же неработающие рецепты движения к демократии, которые его партия предлагает уже более двух десятков лет. Читать скучно, использовать невозможно.

Политика — это борьба за власть. Хорошая политика — это борьба за власть ради изменения жизни к лучшему. Но Явлинский не борется за власть, хотя вносит свой вклад в то, чтобы Навальному власть не досталась.

Даже составлен текст Григория Алексеевича именно как публицистическая статья. В самом начале — эпиграф из Мераба Мамардашвили о его неготовности поддерживать Звиада Гамсахурдиа. Мамардашвили, напомню, был философом. Он не претендовал на то, чтобы изменить жизнь в Грузии, он претендовал на то, чтобы изменить мозги человечества. Философ вполне мог никого не поддерживать. Мы его ценим за вечное, за то, что над политикой. Но Явлинский-то делает вид, будто что-то может еще предложить обществу здесь и сейчас.

В той мере, в какой яблочники переходят от политики к правозащите, они делают важное дело. В той мере, в какой под видом политики занимаются публицистикой, произнося годами одни и те же фразы, они лишь имитируют деятельность. Впрочем, у всякой публицистики есть читатель. Это тоже не бесполезное дело, хотя оценивать его не берусь, поскольку сейчас уже редко заглядываю в яблочные тексты.

А вот Навальный делает все именно для того, чтобы в России была политика. С чем-то из опасений Явлинского можно согласиться. Но он явно не прав, уверяя, будто антикоррупционные разоблачения Навального — это лишь «разжигание примитивной социальной розни». Социальная рознь возникает в борьбе против больших групп. Классов, как сказали бы марксисты. Но Навальный демонстрирует конкретные примеры коррупции властных людей, называя их всех по имени. Это просвещение народа. Это раскрытие того, как реально работает путинская система. Это урок, который надо всем усвоить при строительстве России будущего.

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