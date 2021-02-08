Григорий Голосов о статье Явлинского

Есть ли принципиальная разница между "большой тройкой" (КПРФ, ЛДПР. СпРо) и Яблоком? Нет. Все они - в широкой категории нишевых партий, обреченных на жалкое существование на задворках авторитарной партийной системы. Если между ними хоть какая-то разница? Безусловно, есть, потому что Яблоко остается хотя бы идеологически приверженным демократии, и там, где оно добивается представительства и-или влияния, некоторые его активисты приносят большую пользу. Но чтобы оправдывать эту разницу, Яблоко должно время от времени расписываться в своей принадлежности к широкой категории. Понятно, что сейчас такую расписку можно дать в форме отмежевания от Навального, - иначе, полагаю, ни о каких выборах им и мечтать не пришлось бы. Шансы на то, что их не допустят к думской кампании, и так высоки. Я не назову поступок Явлинского достойным, но, выступив в личном качестве, он хотя бы временно и частично отвел удар общественного мнения от партии в целом, так что теперь можно писать в соцсетях: "ну да, Явлинский..., но зато сколько в Яблоке достойных людей". Политики часто совершают недостойные поступки ради общего дела, как они его понимают. При этом они портят свою репутацию, но позволяют сохранить некоторое поле возможностей для тех, кому репутацию таким способом портить не надо, по должности не положено.

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