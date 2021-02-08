Александр Рыклин: Зачем Явлинский атаковал Навального...

Сбылась вековая мечта всех сторонников и симпатизантов Григория Явлинского и партии "Яблоко" - 7-го февраля 2021 года Явлинский перехватил повестку у Алексея Навального. В ближайшие дни (ну, хорошо – день) писать и говорить о нем будут больше и даже эмоциональнее, чем об узнике СИЗО "Матросская тишина".

Программный текст Григория Алексеевича, содержащий жесткую критику в адрес Алексея Навального, уже вовсю гуляет по просторам Интернета. Вот лишь некоторые цитаты из этого поразительного документа: «Политическое направление Навального — это популизм и национализм. Наиболее точно, на мой взгляд, его суть сформулировала в 2011 году Валерия Новодворская: Навальный может стать будущим лидером обезумевших толп, да еще и с нацистским уклоном», «Если толпы пойдут за Навального, страну в будущем ожидает фашизм… Волна, которая сейчас поднимается, поднимается отнюдь не только против Путина. Она поднимается за недемократическое будущее России. Она поднимается за прошедший коммунизм или за будущий фашизм. И Навальный — один из потенциальных лидеров этой новой погибели», «Настоящая борьба с коррупцией — это не съемка с дронов поместий проворовавшихся чиновников, а политическая борьба за новое российское государство», «Огромный шум, что поднялся в мире после отравления Навального, конечно, был связан не с ним самим, а с очередным подозрением в использовании Россией боевых отравляющих веществ. Этого, естественно, на Западе очень боятся, поэтому и разыграли шумное шоу с подвернувшимся под руку странным отравлением», «В претензиях Навального на участие в российской политике с предлагаемыми им идеями и повесткой дня нет ничего позитивного», «Демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления», «Цинично использовать усталость людей, ощущение потери будущего в корыстных целях, в том числе политических. Это называется мошенничеством», «Главный общественно значимый эффект, на который ориентирована стилистика «разоблачительных» фильмов Навального, — это разжигание примитивной социальной розни», «Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой (достаточно вспомнить обещания денежных компенсаций через ЕСПЧ за задержания). Они сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях. Навальный как единоличный вождь ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции». И так далее.

Это, скажу я вам, совершенно невероятный текст. Я бы даже сказал - невозможный для человека политической культуры и политического же опыта Григория Явлинского. Некоторые его пассажи таковы, что, кажется, будто одну часть скандального послания городу и миру писал спичрайтер Володина, а другую - Жириновского.

Немцов как-то сказал мне: "Знаешь, какой Явлинский умный? Он даже умнее Чубайса... Точно тебе говорю". Я сам однажды (правда, уже очень много лет назад) после трехчасового разговора с Григорием Алексеевичем чуть не вступил в партию "Яблоко". В разговоре этом участвовала еще Ирина Хакамада, и мы потом, идя с ней по Пятницкой, вполне серьезно обсуждали данную перспективу. Я это к тому, что ни секунды не сомневаюсь: жесткий выпад в сторону Навального - продуманный, взвешенный ход, учитывающий все риски и последствия, а вовсе не крик души, как, может быть, кто-нибудь подумал.

Итак, вернемся к изначально поставленному вопросу - зачем?

Есть, с моей точки зрения, два корпуса причин, по которым лидер "Яблока" решился на столь экстравагантный поступок, и оба они связаны с предстоящими выборами в Госдуму. Первый располагается в плоскости внешнего позиционирования партии Явлинского, ее перспектив на ближайшее будущее. Вставая в один ряд с Зюгановым, Жириновским и Мироновым, Явлинский как бы действует на опережение, прогнозируя, что, в принципе, к осени в стране может сложиться ситуация, при которой Кремлю зачем-нибудь понадобится демократическая партия в Госдуме. Своим лоббистам во власти (Кириенко, например) он дает очень веский аргумент в разговоре с Путиным. Дескать, видите, Владимир Владимирович, все вопросы по Навальному мы успешно согласовали... Явлинский вполне договоропригодный. Если окажется в Думе, скорректирует позицию и по Крыму, и по Донбассу, и по Боингу... Даже не сомневайтесь. (После такого текста про Навального в подобный сценарий легко верится).

А еще мощная атака на Навального со стороны Явлинского очень наглядно демонстрирует, на какую именно силу рассчитывает Григорий Алексеевич в своем походе за думскими мандатами. Уж точно не на электорат, изрядное количество голосов которого он точно сегодня потерял. Боюсь, от "Яблока" теперь отвернутся многие даже из самых ярых его сторонников. Просто по соображениям брезгливости и личной гигиены. Явлинский идет за мандатами прямо в Кремль по головам всех, кто многие годы за него голосовал и хладнокровно игнорирует крики «позор!», которые звучат у него за спиной.

Второй список причин, по которым Явлинский решил уже дотла сжечь собственную репутацию, кроется во внутрипартийных проблемах. Судя по всему, Григорий Алексеевич задумал большую партийную чистку, и, видимо, уверен, что пока его авторитета и административного ресурса хватит, чтобы такую стерилизацию провести. Текст с атакой на Навального станет лакмусовой бумажкой для выявления недостаточно лояльных многовековому лидеру. Мне, например, очень любопытно будет посмотреть, как на него отреагируют разные видные яблочники. Например, Лев Шлоссберг или Борис Вишневский. Ну, и очевидно, что из потенциальных одномандатников, которые на предстоящих выборах могли бы баллотироваться от «Яблока», сразу вычеркиваются все, кто кровью не распишутся в преданности Явлинскому. То есть, не откажутся даже от минимальной критики этого манифеста. Шлагбаум, который не обойдешь, опустился перед Дмитрием Гудковым (не верю, что он смолчит) и перед многими другими.

Я не знаю, как дальше сложится судьба партии «Яблоко». Там много достойных и смелых людей, искренне разделяющих идеалы добра и справедливости, настоящих борцов за свободу. И мне уже совершенно не интересно, как дальше сложится политическая судьба Григория Явлинского. Григорий Алексеевич ушел за черту. Он больше не с нами.

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