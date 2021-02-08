Борелль: Европа и Россия отдаляются друг от друга

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после визита в Москву обвинил власти России в отсутствии готовности к диалогу. Встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым показала, что «Европа и Россия отдаляются друг от друга. Похоже, что Россия постепенно отключается от Европы», написал дипломат в своем блоге на сайте Европейской службы внешнеполитической деятельности. По мнению Борреля, Россия «видит в демократических ценностях экзистенциальную угрозу», передает DW.

Он призвал страны ЕС отреагировать на высылку дипломатов ФРГ, Польши и Швеции. Объявление их персонами нон грата «указывает, что Россия не хочет воспользоваться шансом к более конструктивному диалогу», подчеркнул Боррель. Решение о том, как в дальнейшем выстраивать отношения с Россией, будет за странами Евросоюза, пишет он, не исключая введения санкций.

За время трехдневного визита в Москву Боррель встретился с представителями российских правозащитных организаций и обсудил с ними протесты в стране. Он также провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым, на которых настаивал на освобождении Алексея Навального и расследовании его отравления. МИД России 5 февраля объявил персонами нон грата трех сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции, обвинив их в участии в акциях протеста 23 января в Москве и Санкт-Петербурге.