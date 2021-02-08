Суд заочно арестовал «спонсора Навального» Александра Хоменко

Басманный суд Москвы заочно арестовал руководителя компаний «Строй инжиниринг» и «ВИП Сервис» Александра Хоменко, которого в СК называли спонсором Фонда с борьбы с коррупцией*, который признан иностранным агентом. Его обвиняют в хищении 30 млн руб. из бюджета Московской области. Бизнесмен объявлен в международный розыск, передает ТАСС.

30 января в СК сообщили, что Хоменко оказывал финансовую поддержку ФБК*, а сейчас скрывается на территории Украины. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении трех эпизодов мошенничества. По данным следствия, Хоменко в 2017-2019 годах заключил 10 госконтрактов с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом на выполнение работ по капитальному ремонту здания техникума. Но бизнесмен с иными лицами ввели в заблуждение должностных лиц Министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ. В результате было похищено более 30 млн руб.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.