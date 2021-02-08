Впервые с января 2020 года цена нефти Brent превысила $60

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE впервые с конца января прошлого года превысила $60 за баррель, фьючерс на нефть WTI с поставкой в марте растет до $57,53.



Как пишет РБК, нефть дорожает на фоне заявленного комитетом ОПЕК+ сохранения приверженности к политике сдерживания добычи, а также в надежде на рост спроса на сырье в США по мере восстановления американской экономики, рассказал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. Позитива на рынок добавил прогноз ОПЕК о том, что рынок нефти останется дефицитным по предложению весь 2021 год.



«Вакцинация в мире продолжается и может ускориться на фоне регистрации новых препаратов. ОПЕК+ показывает высокую дисциплину исполнения обязательств по соглашению о сокращении добычи. Саудовская Аравия дополнительно снизила производство на 1 млн баррелей с 1 февраля. В США запасы нефти снизились и уже лишь на 4% превышают средний показатель за пять лет», — отмечает ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.



По его мнению, котировки сырья поддержит план экономического стимулирования президента США Джо Байдена. Это «программа спасения» экономики США на $1,9 трлн, которая была одобрена Сенатом на прошлой неделе.

