Впервые с октября в России зафиксировано менее 16 тысяч зараженных коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 15 916 новых случаев заражения коронавирусом, это число стало минимальным с 21 октября, когда за сутки зафиксировали 15,7 тыс. случаев.



В Кремле считают, что доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу летом достигнет 60%, что позволит в августе вернуться к жизни «с открытым забралом». Об этом ТАСС сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 105,8 млн человек, более 2,3 млн умерли. В России зарегистрировано свыше 3,9 млн случаев заражения, выздоровели более 3,4 млн человек, умерли почти 76,7 тыс. пациентов.