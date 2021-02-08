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Впервые с октября в России зафиксировано менее 16 тысяч зараженных коронавирусом

08.02.2021

За последние сутки в России зарегистрировано 15 916 новых случаев заражения коронавирусом, это число стало минимальным с 21 октября, когда за сутки зафиксировали 15,7 тыс. случаев.

В Кремле считают, что доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу летом достигнет 60%, что позволит в августе вернуться к жизни «с открытым забралом». Об этом ТАСС сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 105,8 млн человек, более 2,3 млн умерли. В России зарегистрировано свыше 3,9 млн случаев заражения, выздоровели более 3,4 млн человек, умерли почти 76,7 тыс. пациентов.

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