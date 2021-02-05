Более 970 человек арестовали в Москве за участие в протестах

В московские суды с 23 января по 2 февраля поступило 4 908 административных дел, возбужденных против участников протестных акций в поддержку Алексея Навального. 54 из них возбуждены по статье о применении насилии в отношении представителей власти, а 4 854 по статье о нарушении правил участия в массовых акциях, сообщили в Мосгорсуде.

Пока суды рассмотрели менее половины поступивших материалов, но уже отправили под арест 972 человека и оштрафовали 1 232.

Ранее сообщалось, что в Петербурге арестованы 353 человека, оштрафованы — 624, а к обязательным работам приговорены двое.