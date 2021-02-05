В Европе возмущены высылкой дипломатов из России

Евросоюз призвал Россию пересмотреть решение о высылке дипломатов Германии, Польши и Швеции из-за присутствия на акциях протеста 23 января. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства ЕС Петера Стано. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Москве, осудил решение российских властей и отверг обвинения в адрес дипломатов, передает ТАСС.

Россия ранее объявила о высылке шведского, польского и немецкого дипломатов, которые якобы участвовали в незаконных акциях в поддержку Алексея Навального в Москве и Петербурге.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала необоснованным решение о высылке дипломатов. По ее словам, это решение является еще одним аспектом нынешней ситуации в России, касающейся верховенства закона и соблюдения прав человека, передает DW.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что власти страны не оставят без ответа высылку своего дипломата из России: «Решение России выслать нескольких дипломатов ЕС, среди них сотрудника посольства [ФРГ] в Москве, является никоим образом не оправданным и наносит еще больший вред отношениям с Европой». Немецкий дипломат, по его словам, «лишь действовал в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях, выполняя предусмотренную в ней задачу о получении информации о развитии событий на месте».

Министерство иностранных дел Швеции также отрицает, что их дипломат принимал участие в демонстрации в России, сообщил представитель пресс-службы ведомства Матс Самюэльссон.

Польша аналогично осудила высылку своего дипломата и намерена ответить зеркально.