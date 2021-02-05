В Белоруссии арестованы деньги, которыми фонды оплачивали штрафы протестующих

Следственный комитет Белоруссии наложил арест на деньги, которыми фонды и жертвователи оплатили штрафы протестующих. Оплату сторонними организациями людьми штрафов за привлеченных к административной ответственности в СК расценили как финансирование незаконных массовых мероприятий, передает БЕЛТА.

«В результате указанной деятельности лица, в отношении которых применено административное взыскание в виде штрафа, фактически ответственность не несут. Стоит отметить, что принцип индивидуальной ответственности, предусмотренный административным правом, означает необходимость исполнения наказания непосредственно лицом, которое привлечено к ответственности. В ином случае значение института личной ответственности полностью нивелируется», — заявил глава Управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско.

Теперь власти намерены взыскать деньги непосредственно с оштрафованных.