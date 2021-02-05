Россия выслала трех дипломатов за присутствие на акциях в поддержку Навального

Россия выслала трех дипломатов из Германии, Польши и Швеции из-за их присутствия на акциях протеста в поддержку Алексея Навального, сообщили источники EUobserver в ЕС. Это произошло во время пресс-конференции глава европейской дипломатии Жозепа Борреля и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, утверждает собеседник издания.

В МИД России подтвердили информацию о высылке дипломатов. «Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и Посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года. Было подчеркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу», — говорится в заявлении ведомства.

На сегодняшней пресс-конференции Боррель сообщил, что на встрече с Лавровым призвал Москву освободить Навального и расследовать его отравление.