Игорь Эйдман: Слово за диаспорой

Путинские каратели в последние недели избили и задержали тысячи демонстрантов. Им удалось временно подавить уличный протест. Однако борьба продолжается. Сейчас огромное значение будет иметь позиция западных стран, то насколько жестко они будут вести себя с правящей в России криминально-чекистской олигархией.

Команда Навального добивается введения персональных международных санкций против российских чиновников, олигархов, "силовиков" и пропагандистов. В ситуации, когда каратели затыкают россиянам рот, свое слово может сказать русскоязычная диаспора. Ее значение сейчас резко выросло. По всему миру русскоязычные выходят на протесты против путинского режима, за введение санкций против его представителей. Мы в Германии добиваемся еще и остановки проекта Норд-стрим 2

В эти выходные в России не проходят акции в защиту Алексея Навального и других политзаключенных.

Эстафету у россиян перенимают русскоязычные общины в мире, которые проводят акции во множестве городов на всех континентах.

Берлин тоже выходит на демонстрацию.

Выходим за себя и наших друзей в России, которые не могут открыто протестовать из-за жестоких репрессий. Мы передадим обращение властям Германии с просьбой содействовать освобождению политзаключенных. На акции ожидаются немецкие политики.

Письмо, которое мы передадим немецким властям (перевод с немецкого).

"Уважаемая госпожа федеральный канцлер,

Уважаемые федеральные министры,

Уважаемые депутаты Бундестага,

Мы, русскоязычные жители Федеративной Республики обращаем ваше внимание на жестокие политические репрессии против инакомыслящих со стороны российского правительства. Мы призываем вас к активным действиям!

Напомним: лидер оппозиции Навальный был отравлен, затем незаконно арестован и приговорен к тюремному заключению. За последние несколько недель тысячи мирных протестующих были жестоко атакованы и арестованы за то, что пытались реализовать свое право на демонстрации. Тысячи из них задержаны, многие находятся фактически в пыточных условиях. Это лишь несколько примеров репрессивных мер последних месяцев.

Путинский режим опасен не только для российского населения, но и для международной безопасности. Кремль развязывал войны против некоторых соседних государств и гибридную войну против западных демократий, включая Германию. Россия оккупировала украинский полуостров Крым и Донбасс и инициировала там репрессии против мирного населения, в частности - крымских татар. Его гибридные атаки направлены также против Европы. Они включают вмешательство в выборы, дезинформацию, распространение теорий заговора и поддержку экстремистских ксенофобских сил. Провоцируются беспорядки, хакерские атаки на руководителей Бундестага и убийства политических противников на немецкой территории (дело Хангошвили).

Российские олигархи и высокопоставленные чиновники наводнили Европу, в том числе Германию, коррупционными деньгами, подрывая авторитет и суверенитет европейской демократии. Все это требует активного сопротивления со стороны Европейского Союза, правительства Германии и всех парламентариев.

Мы убеждены: наиболее эффективными мерами по защите прав человека и борьбе с гибридной агрессией являются личные санкции против коррумпированных представителей путинского режима, людей, ответственных за репрессии, гибридную войну и коррупцию.

В связи с этим мы призываем вас:

1. Поддержать предложение директора Фонда борьбы с коррупцией* (Навального) Владимира Ашуркова о персональных санкциях против 35 представителей преступного путинского режима (список приводится);

2. Инициировать на европейском уровне введение санкций против этих лиц и их деловых партнеров;

3. Остановить проект Северный поток 2.

Наши чаяния разделяют тысячи людей, выступивших за освобождение Алексея Навального и других политических узников на улицах немецких городов".

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

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