Noize MC отказали в проведении концерта на «ВТБ-Арене» из-за поддержки Навального

Музыканту Noize MC (Иван Алексеев) из-за поддержки Алексея Навального отказали в проведении концерта на московской «ВТБ-Арене», хотя ранее договоренности были.

«Представители московской «ВТБ-Арены» вдруг заявили, что провести нам концерт вообще не дадут в 2021 году — по политическим мотивам. Мол, ваша позиция по истории с Навальным и происходящему в Беларуси нашего главного не устраивает», — опубликовал музыкант в Instagram отрывок из интервью для издания The flow.

Сейчас он собирается возвращать людям деньги за билеты и искать новую площадку. Ранее Алексеев неоднократно выступал в поддержку Навального и его возвращение называл «гражданским подвигом».